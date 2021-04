Meurtre de Jaël Cantin: la première policière arrivée sur les lieux a figé en voyant la scène

Le procès de Benoit Cardinal pour le meurtre prémédité de sa conjointe Jaël Cantin a repris mercredi matin au palais de justice de Joliette après plusieurs interruptions dues à la COVID-19.

La journée a débuté avec le témoignage de la première policière qui a accédé à la scène de crime la nuit du 16 janvier 2020. Vers 4 h 12, un appel avait été lancé sur les ondes radio de la police pour une possible entrée par effraction survenue sur le chemin des Anglais à Mascouche.

À son arrivée sur les lieux avec son partenaire, la policière Catherine Harel du Service de police de Mascouche a pénétré dans la chambre à coucher du couple. « J’ai figé, a-t-elle raconté au jury. C’était la première fois que je voyais une scène de la sorte. »

La policière voit la femme de 33 ans qui gît au sol près de son lit. « Son visage était tuméfié. […] Il y avait du sang un peu partout sur son visage, son cou. Ses cheveux baignaient dans le sang », a-t-elle témoigné.

Catherine Harel prend alors quatre photos de la scène, dont une photo de Jaël Cantin avant que son corps ne soit déplacé par les ambulanciers et une photo de Benoit Cardinal qui est couché au sol, visage contre le plancher, près de l’entrée de la chambre à coucher.

Avec son partenaire, la policière effectue des manœuvres de réanimation, notamment à l’aide d’un défibrillateur cardiaque. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers arrivent sur les lieux et prennent le relais pour tenter de sauver la victime.

À 4 h 25, alors que plusieurs premiers répondants se trouvent dans la chambre à coucher du couple, la policière Harel ouvre une fenêtre pour aérer la pièce. C’est par cette fenêtre que le chat de la famille pénétrera plus tard dans la maison, alors que la scène de crime était sécurisée.

Tremblements

L’agent Joey Paquette du Service de police de Mascouche — qui fait partie du deuxième duo de policiers arrivé sur les lieux —, a par la suite expliqué l’état dans lequel Benoit Cardinal se trouvait à l’arrivée des secours.

L’homme de 34 ans n’avait aucune blessure apparente lorsqu’il a été trouvé couché au sol. Du sang était sur le plancher près de lui. L’agent Paquette l’a alors questionné. « Il n’est pas capable de me répondre. Il tremble énormément. […] Il hurle de douleur », s’est souvenu le policier devant la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure.

Interrogés par l’avocat de la défense Me Louis-Alexandre Martin, les deux témoins ont tour à tour expliqué en contre-interrogatoire que leur priorité à ce moment était de porter assistance aux victimes et non de sécuriser la scène de crime.

La poursuite cherche à démontrer que Benoit Cardinal avait planifié le meurtre de la mère de ses six enfants. Une adolescente avec qui l’accusé entretenait un lien de confiance a expliqué au jury il y a deux semaines que l’éducateur en centre jeunesse lui avait fait part de trois plans pour tuer sa conjointe : faire croire à un suicide, la pousser dans les escaliers ou feindre une invasion de domicile. Benoit Cardinal a plaidé non coupable.

Le procès se poursuit cet après-midi.

D’autres détails suivront.