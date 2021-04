Des vaccins pour les 45 ans et plus

Vous êtes-vous levé « assez de bonne heure », comme le suggérait le ministre de la Santé, Christian Dubé ? C’est à partir de ce matin que les Québécois âgés de 45 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca. Il sera aussi offert sans rendez-vous.

Les quantités disponibles sont toutefois bien plus petites que la population à vacciner. Le Québec a 200 000 doses d’AstraZeneca et il compte plus de 600 000 Québécois âgés de 45 à 55 ans. Fait à noter, il faut avoir franchi le cap des 45 ans pour pouvoir recevoir le vaccin, et non pas seulement être né en 1976.