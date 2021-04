Conférence de Legault sur la COVID-19

Le premier ministre québécois François Legault tiendra un point de presse sur la COVID-19, à 13 h, en compagnie du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda.

Il sera entre autres question d’un avis imminent du Comité sur l’immunisation du Québec sur les groupes d’âge à qui l’on pourrait maintenant offrir les vaccins d’AstraZeneca. Le Dr Arruda a affirmé hier que « selon ce que j’en sais, on va effectivement pouvoir abaisser l’âge ».

D’ailleurs, coïncidence ou pas, des membres du Comité consultatif national de l’immunisation ainsi que des représentants des gouvernements fédéral et provinciaux tiennent cet après-midi une séance d’information technique concernant le vaccin d’AstraZeneca.

L’Ontario et l’Alberta commenceront à offrir ce vaccin aux personnes âgées de 40 ans et plus à partir d’aujourd’hui.