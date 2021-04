La STM ouvre une enquête sur une intervention musclée dans le métro

La Société de transport de Montréal (STM) a ouvert une enquête sur la force utilisée par ses inspecteurs pour tenter de maîtriser une personne noire à la station Jean-Talon samedi. Des images relayées sur les réseaux sociaux font état d’une intervention musclée et ont été qualifiées de « troublantes » par la mairesse Valérie Plante.

La courte vidéo diffusée pendant la fin de semaine montre deux inspecteurs du métro tentant d’immobiliser au sol une personne qui crie et se débat. On voit un inspecteur lui asséner des coups. D’autres usagers du métro tentent d’intervenir.

Attention, la vidéo suivante contient des images violentes, qui pourraient choquer les âmes sensibles.

Comment sommes nous sensés se sentir en sécurité ? pic.twitter.com/UuO7UTcMav — Dee (@whoisdeelan) April 18, 2021

Dans un communiqué publié lundi matin, la STM soutient que les images ne montrent pas l’intégralité de l’événement et ne révèlent pas les éléments qui ont mené à l’intervention.

Selon la société de transport, tout a commencé quand des inspecteurs ont aperçu une personne franchir les tourniquets de la station Jean-Talon sans payer. Cette dernière aurait refusé de collaborer et de s’identifier lorsque les agents l’ont interpellée. Après discussion, la personne aurait pris la fuite et les inspecteurs l’auraient rattrapée et auraient tenté de l’immobiliser. La personne aurait mordu les inspecteurs à plusieurs reprises, « causant des blessures qui ont requis des soins d’urgence », soutient la STM.

La STM a indiqué que la Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) porterait des accusations de voies de faits causant des lésions. De son côté, la STM a ouvert une enquête interne afin d’analyser le déroulement des événements et l’usage de la force par ses inspecteurs.

Sur Twitter, la mairesse Plante a qualifié de « troublantes » les images de l’intervention qui ont été partagées sur les réseaux sociaux. « Une enquête commence aujourd’hui pour faire la lumière sur ce qui s’est passé », a-t-elle précisé.