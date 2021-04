Plaidoiries finales au procès de Derek Chauvin

Au terme de trois semaines de débats, les deux parties impliquées dans le procès de Derek Chauvin présenteront aujourd’hui leurs derniers arguments avant que le jury ne se confine pour délibérer.

Des dizaines de témoins et d’experts se sont relayés à la barre lors de ce procès hypermédiatisé. L’ex-policier Derek Chauvin est accusé de meurtre et d’homicide involontaire dans l’affaire de la mort de George Floyd. Rappelons que l’arrestation de ce dernier a été filmée et a déclenché un mouvement de colère contre la violence et le racisme du corps policier partout aux États-Unis.

S’il est reconnu coupable, Derek Chauvin pourrait faire face à une peine de 40 ans de prison. Le verdict devrait être prononcé d’ici la fin du mois d’avril.