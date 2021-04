9 Montréal, 13 avril 2021 | « Quel merveilleux couple ! Ils transpirent le bonheur et la complicité : les comédiens Pierre Curzi et Marie Tifo se sont prêtés au jeu en quelques minutes en improvisant quelques pas de twist pour la pièce Renarde et le mal peigné, au Théâtre du Nouveau Monde. » Marie-France Coallier Le Devoir