Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le CF Montréal commence sa saison

C’est le début d’une nouvelle saison pour l’Impact de Montréal… pardon, pour le CF Montréal. L’équipe a un nouveau nom, un nouvel uniforme et même une nouvelle équipe d’entraîneurs, avec Wilfried Nancy dans le rôle d’entraîneur-chef, et Laurent Ciman et Jason Di Tullio à titre d’adjoints.

Sur le terrain, le onze montréalais aura aussi un visage différent, alors qu’une dizaine de nouveaux venus se sont joints à l’équipe. Pandémie oblige, le CF Montréal sera loin du stade Saputo. Samedi après-midi contre le Toronto FC, l’équipe jouera au stade de l’Inter Miami CF, leur domicile pour au moins trois rencontres.