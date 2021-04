Vers une politique des soins de longue durée

Après une année 2020 marquée par l’échec des CHSLD à endiguer la pandémie de COVID-19, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, fera ce matin une annonce au sujet de la création de la Politique d’hébergement et de soins et services de longue durée.

Québec avait amorcé ses travaux en mai 2019, entre autres avec la création d’un comité d’experts, dont certains des membres seront présents en matinée pour l’annonce. Le comité avait pour mandat de participer activement à l’élaboration de la politique et du plan d’action qui devra suivre. La ministre Blais avait évoqué jadis vouloir mettre de l’avant une approche « plus centrée sur la personne et adaptée à ses besoins ».