Ottawa permettra à 90 000 étudiants et travailleurs étrangers d’obtenir une résidence permanente

Soucieux de donner un souffle à l’économie, le gouvernement fédéral ouvre les vannes de l’immigration et régularisera encore plus de personnes à statut temporaire. Le ministre fédéral de l’Immigration, Marco Mendicino, a annoncé l’ouverture de nouveaux programmes permettant à 90 000 travailleurs temporaires étrangers et étudiants internationaux actuellement au Canada d’obtenir rapidement leur résidence permanente. Les travailleurs et les étudiants étrangers se trouvant au Québec en sont toutefois exclus puisque le gouvernement provincial est responsable de la sélection des personnes souhaitant immigrer sur son territoire.

Le ministre Mendicino a toutefois rappelé qu’il collabore toujours étroitement avec son homologue québécoise, Nadine Girault, pour trouver des « solutions concrètes » pour fournir tous les travailleurs et les immigrants dont le Québec a besoin. « La porte est ouverte, je suis toujours prêt pour une discussion pour la participation du Québec dans cette politique spéciale », a dit en français M. Mendicino. « [Mme Girault] et moi nous parlons très fréquemment et la raison est simple, c’est que nous comprenons très bien l’importance de l’immigration dans l’économie. »

À compter du 6 mai, Immigration, Réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) commencera à accepter les dossiers de travailleurs temporaires du secteur des soins de santé (20 000 demandes), ceux des autres professions essentielles (30 000 demandes) et ceux d’étudiants étrangers diplômés d’une institution canadienne dans les 4 dernières années (40 000 demandes).

D’autres détails suivront