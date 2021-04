Plus de 1200 constats d’infraction pour bris ​du couvre-feu

La fatigue se fait sentir au Québec après plus de trois mois de couvre-feu. La semaine dernière, pour la deuxième semaine d’affilée, les policiers ont remis plus de 1200 constats d’infraction pour non-respect du couvre-feu.

Dans la seule soirée de dimanche, les policiers à Montréal ont arrêté sept manifestants et distribué une centaine de contraventions. Les manifestants s’étaient réunis dans les rues du Vieux-Montréal afin d’exprimer leur opposition au retour du couvre-feu à 20 h dans la métropole. Le rassemblement a toutefois tourné au vandalisme.

« Des débordements comme ceux d’hier soir dans le Vieux-Montréal ne peuvent être tolérés », a dénoncé lundi la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. « On a le droit d’exprimer nos désaccords, mais on doit le faire dans le plus grand respect des règles sanitaires en vigueur. »

Entre les 5 et 11 avril, les corps policiers du Québec ont distribué 1252 constats d’infraction, selon les données publiées lundi par le ministère de la Sécurité publique. La Sûreté du Québec (SQ) a dressé 316 constats d’infraction pour non-respect du couvre-feu, dont 18 sur le réseau autoroutier du Grand Montréal. Pour la même période, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) rapporte avoir donné 538 contraventions, une augmentation par rapport à la semaine précédente.

Entre les 29 mars et 4 avril, à l’aube du congé de Pâques, la présence policière avait été accrue un peu partout au Québec. Les policiers avaient remis au total 1374 constats d’infraction à ceux qui ne respectaient pas le couvre-feu, contre 917 pour la semaine précédente.

Durant les premières semaines du couvre-feu, cet hiver, le nombre de contraventions se maintenait à environ 1000 par semaine.

Le couvre-feu est en vigueur de 20 h à 5 h dans les zones rouges comme Montréal, Québec et Laval, et de 21 h 30 à 5 h dans les zones orange. Il n’y a pas de couvre-feu en zone jaune, c’est-à-dire sur la Côte-Nord, dans le Nord-du-Québec ainsi qu’en Gaspésie et aux îles de la Madeleine.

« Les analyses récentes des mouvements de population sur Google démontrent clairement que le couvre-feu a comme effet de diminuer les déplacements et par conséquent les contacts », a pour sa part écrit lundi sur Twitter le ministre de la Santé, Christian Dubé. « Avec les variants, il faut continuer les efforts pendant qu’on vaccine. »