Conférence de Québec à 13 h

Deux jours après le retour houleux du couvre-feu à 20 h à Montréal et à Laval, le premier ministre François Legault tiendra une conférence de presse en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de la santé publique, Horacio Arruda.

Il sera fort probablement question du niveau d’adhésion au couvre-feu et de la manifestation de dimanche soir, lors de laquelle des vitrines du Vieux-Montréal ont été fracassées. Le trio devrait aussi faire le point sur la campagne de vaccination.

Un peu avant le dîner, le premier ministre canadien Justin Trudeau prendra aussi la parole au sujet de la pandémie. Outre les habituelles questions sur les arrivages de vaccins, la situation de l’Ontario risque entre autres de faire jaser.