Les douces températures du week-end ont attiré plusieurs Québécois dehors, alors que le printemps s’installe pour de bon à travers la province malgré une troisième vague de COVID-19 à l’horizon. Notre photographe Valérian Mazataud a fait la tournée des parcs et espaces verts de Montréal afin de prendre le pouls de ces sorties pandémiques, entre bouffée d’air frais et restrictions sanitaires plus ou moins respectées.

1 Vue du parc Jeanne-Mance. Valérian Mazataud Le Devoir

2 Des groupes de Montréalais, au parc La Fontaine. Le nombre de gens ce week-end semblait cependant nettement inférieur à celui des jours précédents, possiblement en raison d’un vent plus froid. Valérian Mazataud Le Devoir

3 Vue du parc La Fontaine. Valérian Mazataud Le Devoir

4 Vue du parc La Fontaine. Valérian Mazataud Le Devoir

5 Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est intervenu auprès d’un groupe qui pique-niquait, au mont Royal. La présence policière était très forte au mont Royal, quelques heures avant le début du nouveau couvre-feu à 20 h. Valérian Mazataud Le Devoir

6 Un groupe d’amies discute au bord du canal Lachine, par un beau dimanche de printemps. Valérian Mazataud Le Devoir

7 Le beau temps a aussi donné lieu à des prestations musicales spontanées, comme ici, à l’entrée du parc du Mont-Royal. Valérian Mazataud Le Devoir

8 Le même endroit, quelques heures plus tard, à une demi-heure du couvre-feu de 20 h. Valérian Mazataud Le Devoir

9 Même scène au parc Jeanne-Mance, pratiquement vide à quelques minutes du couvre-feu. Valérian Mazataud Le Devoir