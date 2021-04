Quoi retenir de la fin de semaine?

Congrès fédéraux

La fin de semaine a été marquée par des congrès tenus par deux partis fédéraux, le Parti libéral (PLC) et le Nouveau Parti démocratique (NPD), ainsi qu’une conférence rassemblant en grande partie des militants du Parti conservateur (PCC). Pandémie oblige, les trois événements se sont tenus de manière virtuelle.

Les partisans du PLC se sont notamment opposés samedi à la fin des subventions à l’énergie fossile et nucléaire, mais ont néanmoins soutenu le gouvernement Trudeau dans son projet de normes nationales pour les CHSLD. «Ensemble, on traverse une crise sans précédent et, ensemble, on se prépare à bâtir un avenir qui va être meilleur que tout ce qu’on a connu avant», a d’ailleurs lancé Justin Trudeau à ses partisans lors du discours de clôture. Par ailleurs, les libéraux ont profité de leur congrès pour nommer la ministre Mélanie Joly et l’ex-ministre Navdeep Bains aux commandes de la prochaine campagne électorale, du déclenchement de laquelle on ignore encore la date.

Du côté des conservateurs, les discussions dans la journée de samedi ont plutôt porté sur la question de l’empathie, notamment envers les Canadiens noirs disant être victimes de racisme systémique, ainsi qu’envers les nouveaux arrivants.

Une tout autre histoire au sein des néodémocrates: les débats au congrès néodémocrate ont surtout porté sur la forme du rassemblement virtuel, poussant même certains partisans à demander que le congrès soit entièrement reporté. La majorité du temps samedi a été passée à contester la présidence sur le déroulement de la séance entièrement virtuelle et la durée des temps de parole. Dans son discours de clôture dimanche, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a toutefois accusé les libéraux d’avoir voulu faire le minimum pour aider les Canadiens pendant la pandémie.