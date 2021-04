6 Montréal, 6 avril 2021 | « La pandémie a accentué les besoins en itinérance et les écarts entre les biens nantis et les plus démunis. Heureusement, des plans de logement et de sécurité à l’hôtel, comme ici à la Place Dupuis, près du parc Émilie-Gamelin, ont été mis en place et sont toujours populaires. » Marie-France Coallier Le Devoir