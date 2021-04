C’est parti pour le Bixi

C’est ce matin à 8 h que le service de vélo en libre-service Bixi prend son envol pour cette nouvelle saison, et ce, six jours avant la date prévue initialement.

Cette année, le territoire couvert par les vélos à louer à la pièce a plus que doublé, et il s’étendra notamment à Laval et à Longueuil, à Westmount et à Montréal-Est. Au total, 9175 vélos seront en circulation, dont 1905 seront électriques.