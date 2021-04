Le procès de Benoit Cardinal pour le meurtre de sa conjointe reprend

Le procès de Benoit Cardinal pour le meurtre prémédité de sa conjointe a repris jeudi après-midi au palais de justice de Joliette. Un témoin entendu la semaine dernière a été testé positif à la COVID-19. Le procès avait donc été suspendu mercredi pour que tous les procureurs puissent se faire tester.

« Tous les tests sont revenus négatifs », a annoncé la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure. Le jury a donc pu entendre en après-midi le témoignage de Christian Rouleau, un technicien en scène de crime pour la Sûreté du Québec.

Celui-ci a présenté au jury des photos de la résidence familiale de Mascouche où s’est déroulé le meurtre de Jaël Cantin le 16 janvier 2020, ainsi que des photos qu’il a prises de Benoit Cardinal dans les heures ayant suivi le drame.

Trois lacérations parallèles ont notamment été observées sur le front du suspect. « Les [trois] jointures entre l’auriculaire et le majeur sont décolorées et enflées », a analysé M. Rouleau. Une substance s’apparentant à du « sang coagulé et séché » a également été trouvée sur la main gauche de l’homme de 34 ans, a-t-il indiqué.

Christian Rouleau a aussi expliqué qu’après le meurtre, le chat de la famille a pénétré dans la résidence familiale de Mascouche par le biais d’une fenêtre. À la demande d’un enquêteur de la SQ, M. Rouleau est alors entré dans la résidence avec une collègue pour localiser le chat et le placer dans une chambre fermée. « Est-ce que vous portiez votre équipement pour protéger la scène [à ce moment] ? », lui a demandé l’avocat de la défense Me Ghassan Toubal. « Non, je l’ai pas mis. On voulait aller récupérer le chat rapidement », a répondu le témoin.

De victime à suspect

Jaël Cantin, 33 ans et mère de six enfants, est décédée d’un traumatisme à la tête causé par un objet contondant. Une adolescente, qui avait développé un lien de confiance avec l’ancien éducateur en centre jeunesse, a témoigné la semaine dernière devant le jury. Elle a expliqué que Benoit Cardinal lui avait fait part de trois plans pour tuer sa conjointe : faire croire à un suicide, la pousser dans un escalier ou feindre un braquage à domicile.

La nuit du drame, les premiers répondants qui s’étaient rendus sur le chemin des Anglais répondaient à un appel pour une entrée par effraction ayant fait une victime. À la mi-journée le 16 janvier 2020, le statut de Benoit Cardinal passait de victime à suspect.

Des enfants qui se trouvaient dans la résidence la nuit du drame ont raconté aux enquêteurs que le couple s’était fortement disputé le soir précédant le meurtre. « [Benoît Cardinal] avait trébuché dans les marches et [Jaël Cantin] pensait qu’il l’avait poussée », a relaté une enfant. Un autre témoin d’âge mineur a raconté qu’après la bousculade, la victime a crié à l’endroit de son conjoint : « Tu aurais pu me tuer. » L’accusé a plaidé non coupable.