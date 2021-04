Legault à 17 h

Le premier ministre François Legault doit tenir une autre conférence de presse ce soir à 17 h, la deuxième du genre dans la même semaine. Selon certains médias, c’est la hausse importante des infections dans la Capitale-Nationale qui l’incite à faire une fois de plus le point sur la situation.

C’est aussi à partir de ce matin que certaines des mesures de confinement de l’hiver entrent de nouveau en vigueur, comme cela a été annoncé mardi par M. Legault. En zone rouge, les salles de sport seront fermées et les lieux de culte ne pourront plus accueillir que 25 personnes. C’est aussi à partir d’aujourd’hui qu’il est interdit de se déplacer vers les régions qui sont en zone jaune, soit la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec.

Sur le plan de la vaccination, c’est aussi aujourd’hui que s’ouvre la prise de rendez-vous pour les Québécois âgés de 60 ans et plus. C’est aussi l’ouverture dans plusieurs sites de vaccination sans rendez-vous pour les 55 ans et plus, qui recevront le vaccin d’AstraZeneca. Y aura-t-il des files d’attente ? À voir.