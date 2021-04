Une adolescente de 16 ans est morte des suites de la COVID-19, ce qui en fait la plus jeune victime au Québec.

« C’était le 3 avril que c’est arrivé », confirme Florence Meney, responsable des relations médias au CHU de Sainte-Justine. « On a eu très peu de cas de COVID-19. Pour nous, c’est le premier décès. On est vraiment très triste toute l’équipe. »

« On ne peut pas entrer dans les détails, mais en général, les décès chez les jeunes sont accompagnés de comorbidités », ajoute-t-elle.

Selon les données de l’INSPQ, seules deux personnes de 10 à 19 ans ont succombé à la maladie jusqu’à présent, soit un homme et une femme. Don Béni Kabangu Nsapu, âgé de 19 ans, s’était éteint en août dernier aux soins intensifs de l’hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne, emporté par la COVID-19.

Ces décès demeurent rares. Pas moins de 37 752 personnes de cette tranche d’âge ont contracté le virus, toujours selon les plus récentes données de l’Institut national de santé publique du Québec.