La CSN et l’état des négociations

Une semaine après la troisième et plus récente offre de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, la CSN et ses fédérations du secteur public tiendront une conférence de presse aujourd’hui pour discuter de l’état des négociations.

La CSN avait rapidement évoqué sa déception devant la dernière proposition de Québec, qui est prêt à bonifier de 1 % son offre salariale à ses quelque 550 000 employés, à condition que l’inflation soit supérieure à son offre passée, soit de 5 % sur trois ans.

Mardi, les déléguées de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) et de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ont rejeté la proposition de Québec. Les deux associations représentent 131 000 membres.