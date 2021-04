Benoit Cardinal a fait une recherche sur un site traitant du «meurtre parfait»

Dans les jours précédant le meurtre de Jaël Cantin, survenu à Mascouche le 16 janvier 2020, son conjoint Benoit Cardinal a consulté une page Internet intitulée « Comment réaliser le crime parfait ? — Réaliser le meurtre parfait ? »

Au 7e jour du procès pour meurtre prémédité de l’homme de 34 ans qui se tient au palais de justice de Joliette, le policier Jacques Daris, de la Sûreté du Québec, a présenté mardi le rapport d’extraction des données réalisé à partir du téléphone cellulaire de Benoit Cardinal.

Une extraction « physique » a été effectuée grâce à un appareil Cellebrite, a expliqué le policier du module technologique de la SQ. « On récupère plus d’informations, dont celles qui ont pu être supprimées. »

Le logiciel a ainsi pu déterminer que 368 appels ont été effacés du registre d’appels et 567 textos ont été supprimés. « [Avec cet outil], on récupère des éléments supprimés, mais pas tous », a précisé Jacques Daris devant le jury.

Le 8 janvier, Benoit Cardinal a ainsi navigué sur un site offrant des « conseils » pour commettre un meurtre sans se faire accuser. Dans les jours précédant, il a aussi consulté le Règlement sur les autorisations de port d’armes à feu à autorisation restreinte et de certaines armes de poing et le « Top 10 des façons insolites de tuer quelqu’un ».

De la mi-décembre jusqu’à la nuit du meurtre, l’accusé a passé beaucoup de temps sur des sites offrant des avances de fonds, des solutions « à vos problèmes de crédit » ou encore un « prêt rapide d’argent comptant ».

Benoit Cardinal a aussi fait plusieurs recherches liées au suicide ou à l’aide psychologique offerte aux personnes en détresse.

Textos

Dans les conversations textos qui ont été extraites du cellulaire de l’accusé, plusieurs conversations avec sa conjointe Jaël Cantin font aussi état des problèmes financiers que vivait le couple.

« Tu as eu un défaut de paiement pour les assurances encore pour manque de fonds », lui écrit la mère de six enfants le 10 décembre.

Le 28 décembre, Jaël Cantin apprend que son conjoint est suspendu de son travail comme éducateur dans un centre jeunesse de Laval. « Tu aurais pu m’en parler non ? / Il me semble que c’est important et majeur », lui écrit-elle. Benoit Cardinal dit ne pas savoir pourquoi il est suspendu et maintient ne rien avoir à se reprocher.

« Si tu perds ta job on ne pourra pas joindre les 2 bouts…. », mentionne deux jours plus tard la femme de 33 ans. « Je sais », lui répond Benoit Cardinal.

Le 7 janvier, l’homme de 34 ans demande un rendez-vous rapide avec un psychologue. « Pcq jen ai de besoin vraiment (sic) », lui écrit-il.

Le 10 janvier, Benoit Cardinal assiste à une rencontre à son travail en lien avec sa suspension. « Apparemment tu dis aux gens que tu veux te suicider et que je dois t’apporter à l’hôpital », lui écrit sa conjointe. En soirée, l’accusé lui annonce avoir été congédié. Jaël Cantin offre alors son soutien à son conjoint : « On va te trouver autre chose… / La vie continue. »