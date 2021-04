La fin d’un long congé

Le long congé de Pâques n’aura sans doute pas été de tout repos pour les corps de police québécois. Ils annonceront aujourd’hui leur bilan d’infractions en lien avec le non-respect du couvre-feu. La semaine dernière, Québec avait resserré la vis des mesures sanitaires avant le congé pascal, craignant une flambée de cas.

Depuis le 1er avril, les régions de Québec et Gatineau vivent sous un couvre-feu de 20 h à 5 h, doivent fermer leurs écoles, leurs restaurants, les commerces non essentiels, les cinémas, les salles de spectacle et les musées.