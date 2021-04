Quoi retenir du long congé de Pâques?

Progression inquiétante de la COVID-19

La pandémie de COVID-19 a poursuivi sur sa lancée au Québec lors du congé pascal, qui inquiétait plusieurs experts. La province a enregistré samedi 1282 nouveaux cas, 1154 de plus dimanche et 1252 lundi. Entre samedi et lundi, le bilan s’est alourdi de 16 décès. Dans les hôpitaux, la situation est restée globalement stable pendant le long week-end.

Dimanche après-midi, le gouvernement a toutefois annoncé des mesures spéciales d’urgence dans cinq MRC de la région de Chaudière-Appalaches en raison de la montée inquiétante des nouveaux cas. Comme les régions de Québec, Lévis et Gatineau, les secteurs de Beauce-Sartigan, Bellechasse, Les Etchemins, La Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche auront dès lundi à un couvre-feu à 20 h en plus de voir leurs cinémas, salles de spectacle, musées, commerces non essentiels et restaurants fermer leurs portes. L’enseignement, tant au primaire qu’au secondaire, se fera en ligne. Ces mesures doivent rester en place jusqu’au 12 avril.

Par ailleurs, le Canada a franchi samedi le cap du million de cas depuis le début de la pandémie, au moment où la propagation du virus semble aussi reprendre de l’ampleur à l’échelle du pays.

Toujours samedi, Santé Canada a annoncé un rappel des couvre-visages contenant du graphène compte tenu de leurs risques pour la santé. L’agence a demandé aux provinces et aux territoires de cesser la distribution et l’utilisation de masques contenant du graphène.