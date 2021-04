10 Montréal, 31 mars 2021 | Les Cowboys Fringants célèbrent leurs 25 ans… ou quelque chose comme ça ! « C’est toujours un peu plus compliqué de photographier les groupes : plusieurs membres à placer, tous les visages au point et suffisamment éclairés, peu de temps ou d’endroits où aller. Ici, il fallait aussi respecter les bulles COVID (trois dont une bulle de couple) et suffisamment mettre en valeur les chandails de Rosalie Vaillancourt ! » Valérian Mazataud Le Devoir