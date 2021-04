Ouvert ou fermé en ce congé de Pâques?

Commerces

La plupart des magasins, épiceries à grande surface et centres commerciaux seront ouverts vendredi et lundi, mais fermeront leurs portes dimanche. Les petites épiceries ayant une surface de vente d’au plus 375 m2 pourront toutefois rester ouvertes le dimanche de Pâques, de même que les dépanneurs. Les pharmacies demeurent accessibles tout au long du congé pascal.

Il sera possible de se procurer une bouteille de vin à la SAQ pendant ce long week-end, mais l’offre de service sera réduite certaines journées. Les succursales Classique et Express demeurent ainsi ouvertes dimanche, tandis que la plupart des succursales de la SAQ Dépôt et Sélection seront fermées. Lundi sera une journée comme les autres pour la plupart des succursales. Quant à la Société québécoise du cannabis, ses succursales ferment dimanche, mais ouvrent lundi.

Il n’y aura par ailleurs aucune livraison de la part de Postes Canada vendredi et lundi, tandis que les bureaux de la société d’État demeurent fermés.

Les banques, pour leur part, sont fermées vendredi, mais doivent ouvrir lundi selon leur horaire habituel.