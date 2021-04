Quoi surveiller en fin de semaine?

Célébrations de Pâques et surveillance accrue

Pendant ce long congé de Pâques, les célébrations religieuses traditionnelles auront bel et bien lieu malgré la pandémie, comme la bénédiction dominicale « Urbi et Orbi » présentée par le pape François à Rome. Au Québec, les moments officiels de cette fête se tiendront souvent virtuellement. C’est d’ailleurs sur sa page YouTube que le Diocèse de Montréal présentera sa vigile pascale samedi et sa messe dimanche matin.

Dans les agglomérations de Québec, de Lévis et de Gatineau, les nouvelles règles imposées par le gouvernement forcent les lieux de culte à ne pas accueillir plus de 25 fidèles. Ce nombre passe à 250 dans les autres régions.

Le premier ministre François Legault a par ailleurs fortement déconseillé aux Québécois de tenir des rassemblements familiaux ou amicaux pendant le congé, question d’éviter la propagation du virus, porté par des variants plus contagieux. Davantage de policiers seront déployés sur le territoire pour veiller au respect des règles.