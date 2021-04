Un huitième féminicide est survenu en huit semaines au Québec

Un huitième féminicide est survenu au Québec en 2021.

Kataluk Paningayak-Naluiyuk, âgée de 43 ans lorsqu’elle a été retrouvée morte le 25 mars à Ivujivik dans le Nord-du-Québec, aurait bel et bien été tuée par son conjoint, Peter Ainalik.

Selon la Sûreté du Québec, M. Ainalik, âgé de 44 ans, aurait assassiné Mme Paningayak-Naluiyuk avant de s’enlever la vie. « Pour ce qui est de la cause des décès, il faudra attendre le rapport du coroner », a souligné la porte-parole de la SQ, Nancy Fournier.

Mère de six filles et grand-mère de deux enfants, Mme Paningayak-Naluiyuk était dans une relation abusive avec M. Ainalik, a affirmé plus tôt cette semaine à La Presse canadienne la sœur de la victime, Maggie Naluiyuk. Selon Mme Naluiyuk, âgée de 48 ans, mère de cinq enfants et elle-même victime d’une telle relation pendant 19 ans, sa sœur avait dû être transportée à Montréal depuis la communauté inuite à au moins deux reprises pour y être soignée.

Ce meurtre serait donc le huitième féminicide à être survenu au Québec dans les huit dernières semaines.

Située dans le Grand Nord du Québec, Ivujivik est une communauté d’environ 400 habitants.