Reconfiner Montréal ?

Les experts de COVID-Stop, un collectif qui réunit des médecins et des scientifiques qui proposent des interventions visant à freiner la pandémie de coronavirus, estiment que la situation actuelle nécessite la fermeture des écoles et le reconfinement immédiat du Grand Montréal.

Selon ses représentants — dont le microbiologiste-infectiologue Amir Khadir et la spécialiste en médecine interne affectée à l’unité COVID de l’hôpital Notre-Dame, la Dre Marie-Michelle Bellon —, le gouvernement Legault doit resserrer les règles à Montréal comme il a été fait avec les agglomérations de Québec, Lévis et Gatineau plus tôt cette semaine. Ils feront part de leurs demandes en matinée en conférence virtuelle.