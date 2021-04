Début des nouvelles mesures

Non, ce n’est pas un poisson d’avril, c’est déjà aujourd’hui que les nouvelles restrictions rentrent en vigueur dans les agglomérations de Québec, Lévis et Gatineau. Dans ces trois sous-régions — et au moins jusqu’au 12 avril —, le couvre-feu sera ramené à 20 h et les écoles et les commerces non essentiels seront fermés. Dans ces trois secteurs, les lieux de culte ne pourront accueillir plus de 25 fidèles.

L’Ontario annoncera aussi aujourd’hui de nouvelles mesures visant à lutter contre la troisième vague de la pandémie. Le premier ministre, Doug Ford, s’est dit mercredi « très, très inquiet de voir les cas augmenter » dans la province et a déjà demandé à ses citoyens de ne pas se réunir pendant le week-end de Pâques.