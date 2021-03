Réussite éducative

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, se présentera ce matin devant la presse avant le début des « Rendez-vous pour la réussite éducative », qui se tiennent aujourd’hui et demain.

L’événement doit se tenir virtuellement en groupes restreints et à huis clos, une approche adoptée par le ministre à la demande de certains groupes. Mais la méthode a aussi fait réagir plusieurs participants, dont la députée de Québec solidaire, Christine Labrie, qui va boycotter les discussions.

L’objectif de ces rencontres est de préparer la prochaine année scolaire, étant donné que les élèves ont connu une année difficile en raison de la pandémie. Trois thèmes seront abordés : la réussite éducative et le rattrapage, l’évaluation et les encadrements psychologiques, ainsi que la santé mentale et le bien-être à l’école.