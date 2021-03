Benoit Cardinal aurait dit à plusieurs reprises à l’adolescente avec qui il entretenait un lien de confiance qu’elle ferait une bonne mère pour ses enfants, selon le témoignage de la jeune femme qui s’est poursuivi mardi au palais de justice de Joliette.

L’interrogatoire de l’adolescente — dont on ne peut dévoiler l’identité en raison d’une ordonnance de non-publication — a dû être interrompu en matinée, la jeune témoin ayant été prise d’une trop grande émotion.

« Il me disait qu’il voulait tuer sa femme pour que moi et lui, on ait une belle vie », a-t-elle témoigné par la suite au quatrième jour du procès pour meurtre prémédité de Benoit Cardinal.

Quelques jours avant le meurtre de Jaël Cantin, 33 ans, survenu le 16 janvier 2020 à Mascouche, l’adolescente serait allée dans la résidence familiale alors que la mère de six enfants était encore au travail.

« Benoit m’a dit de tenir un instant [un bébé] parce qu’il voulait faire autre chose. Elle pleurait pas. Quand il est revenu il m’a dit “wow, c’est rare qu’elle fasse ça, d’habitude elle part à pleurer. Je suis sûre que tu serais une bonne mère pour mes enfants” », a-t-elle rapporté devant le jury.

L’accusé laissait également entendre à l’adolescente — qui habitait dans le centre jeunesse de Laval où il travaillait à titre d’éducateur — qu’ils pourraient s’enfuir tous les deux. « Il me disait qu’il pourrait partir avec moi dans une autre province et laisser Jaël et ses enfants là. »

Trois plans

L’adolescente a également raconté que dans la semaine précédant le meurtre, elle circulait à vive allure avec Benoit Cardinal, 34 ans, sur l’autoroute. Celui-ci aurait alors détaché sa ceinture de sécurité et ouvert sa portière. « Il arrêtait pas de dire : “je sais plus quoi faire, je vais te perdre” […] J’ai dû agripper son bras et le ramener vers moi pour ne pas qu’il saute de l’auto. »

L’adolescente a précisé — en réponse à une question de la procureure de la Couronne Me Caroline Buist — que c’est tout juste avant cet incident que l’accusé lui aurait fait part de ses plans pour tuer sa conjointe.

Lundi, le jury avait visionné une vidéo d’un interrogatoire mené le 21 février par un enquêteur avec la jeune témoin. Celle-ci racontait que Benoit Cardinal lui avait fait part de trois plans pour tuer Jaël Cantin : faire croire à suicide, la pousser dans les escaliers ou feindre une invasion de domicile.

Lorsqu’elle a appris qu’un meurtre avait été commis à Mascouche, et que la thèse de l’invasion de domicile était étudiée, l’adolescente dit s’être effondrée par terre. « Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps. »

Le contre-interrogatoire de l’adolescente, qui sera mené par l’avocat de la défense Me Louis-Alexandre Martin, débutera cet après-midi.

Benoit Cardinal a plaidé non coupable à l’accusation de meurtre prémédité contre sa conjointe Jaël Cantin, avec qui il était en couple depuis une quinzaine d’années. Le procès, qui se déroule devant la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, devrait durer six semaines.

D’autres détails suivront.