Mises à jour pandémiques

Après une certaine pause dans la pandémie, on sent que les derniers jours ont été plus tumultueux, tandis que le concept de « troisième vague » commence à être accepté de tous. Le premier ministre François Legault risque fort d’être questionné aujourd’hui à 13 h sur un possible resserrement des mesures sanitaires. Cette conférence de presse arrive quelques jours après que le gouvernement Legault a, à l’inverse, offert quelques assouplissements à la population, dont le retour en classe des élèves d’une partie des élèves du secondaire.

À Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau tient aussi une conférence de presse, à 11 h 30, alors que les doutes sur le vaccin d’AstraZeneca sont remontés une fois de plus à la surface. La ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, sera présente, tout comme l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et l’administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo.