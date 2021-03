Une enfant dit avoir vu Jaël Cantin se faire assassiner

Une jeune témoin a raconté à un enquêteur de la Sûreté du Québec avoir vu Jaël Cantin se faire assassiner dans sa chambre à coucher le 16 janvier 2020.

« Elle était en petit bonhomme et elle se faisait massacrer », a mentionné l’enfant dans la vidéo de son témoignage, qui a été présentée aux membres du jury au troisième jour du procès pour meurtre prémédité de Benoît Cardinal.

Une ordonnance de non-publication interdit la divulgation de l’identité des témoins mineurs.

Après avoir entendu Jaël Cantin crier à l’aide aux alentours de 3 h du matin, l’enfant avait accouru dans la chambre que la victime partageait avec l’accusé. « Quand j’ai ouvert la porte, [une personne] était en train de l’assassiner. […] Je suis la seule qui a vu ça. »

Dans la vidéo de l’interrogatoire mené par l’enquêteur dans les heures ayant suivi le meurtre, l’enfant dit avoir vu une troisième personne dans la chambre à coucher, en plus de Jaël Cantin et Benoît Cardinal. La lumière était fermée, a-t-elle précisé.

Interrogée lundi matin au palais de justice de Joliette, la jeune témoin a modifié sa version. « Tu n’es pas certaine d’avoir vu une troisième personne ? », l’a questionnée la procureure de la Couronne, Me Caroline Buist. « Non. […] Je suis certaine d’avoir vu deux personnes », soit Jaël Cantin et Benoît Cardinal, a répondu l’enfant.

Dans la soirée ayant précédé le drame, le couple s’était fortement disputé, a relaté l’enfant. « Il avait trébuché dans les marches et elle pensait qu’il l’avait poussée. »

Vendredi, un autre témoin d’âge mineur a raconté qu’après la bousculade, la victime avait crié à l’endroit de son conjoint « tu aurais pu me tuer ».

Des enfants paniqués

Selon les trois témoins mineurs qui ont été entendus depuis le début du procès, des enfants en panique s’étaient terrés dans une chambre à coucher de la résidence du chemin des Anglais à Mascouche la nuit du meurtre.

« On avait peur. On pleurait. On entendait plein de gros boums », a relaté l’enfant qui a témoigné lundi.

En sortant de la chambre, des enfants ont vu Benoît Cardinal couché au sol, le visage ensanglanté et une débarbouillette remplie de sang à la main. Celui-ci aurait alors dit aux enfants d’aller chercher de l’aide.

Au cours du procès, qui devrait durer six semaines, la Couronne entend démontrer que Benoît Cardinal, 34 ans, a planifié et prémédité le meurtre de sa conjointe de 33 ans. Le couple, qui était ensemble depuis une quinzaine d’années, avait six enfants. L’accusé a plaidé non coupable.

Plus de détails suivront.