Quoi retenir de la fin de semaine?

Une attaque au couteau en Colombie-Britannique

Les autorités s’efforçaient dimanche de lever le voile sur le mobile de l’attaque au couteau survenu la veille à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Selon la GRC, une femme a perdu la vie et six autres personnes ont été blessées en après-midi à l’arme blanche à l’intérieur et aux environs d’une bibliothèque située dans un quartier animé de la ville.

Au moment où ses lignes étaient écrites, le suspect de 28 ans venait d’être accusé de meurtre au deuxième degré, mais les enquêteurs ignoraient toujours s’il avait des liens avec ses victimes.