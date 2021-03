5 «D’habitude on reçoit 250 personnes, c’est sûr que ça fait une différence», souligne la directrice générale et artistique du cabaret Lion d’Or, Sarah Castonguay. Salle pleine ou non, elle se réjouit de pouvoir accueillir de nouveau les artistes sur scène et de constater que le public semble avoir hâte de revenir. «Les billets pour Pierre-Yves Roy-Desmarais se sont vendus en seulement deux jours. Et il a fallu à peine quelques heures aujourd’hui pour que les neuf prochaines représentations de Louis-José Houde affichent complet.» Mme Castonguay ne cache toutefois pas son inquiétude devant la menace d’une troisième vague. «Je n’imagine pas si on devait refermer. Ça m’inquiète beaucoup, mais j’ai envie de rester optimiste et de croire le premier ministre lorsqu’il a dit que cette fois-ci, on pourrait rouvrir pour de bon.» Marie-France Coallier Le Devoir