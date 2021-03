Quoi surveiller cette fin de semaine?

Marche de migrants sans papiers

L’organisme Solidarité sans frontières prendra la parole samedi à Montréal pour annoncer notamment la tenue d’une marche de sept jours de Montréal vers Ottawa, avec comme objectif « de rallier du soutien pour un programme de régularisation complet et continu pour toutes les personnes migrantes avec un statut précaire. »

Les organisateurs, accompagnés d’alliés tels que le Front d’action populaire en réaménagement urbain et la Fédération des femmes du Québec, estiment que la pandémie a placé ces migrants « dans une précarité de plus en plus profonde, tout en mettant en lumière publiquement la place qu’elles occupent dans la société canadienne en tant que personnes à la fois essentielles à l’économie capitaliste et traitées comme si elles étaient jetables. »