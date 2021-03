1 Montréal, mars 2021 | Ariane Moffatt présente ces jours-ci son album Incarnat. Septième disque de chansons originales de la musicienne, Incarnat est hanté par la question de la filiation, du lien irrécusable, et parfois fragile, nous unissant à nos parents et à nos enfants, ainsi que par celui — puissant, mystérieux, à la fois choisi et pas choisi du tout — rattachant deux femmes Marie-France Coallier Le Devoir