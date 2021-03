Mort de Rebekah Harry: deux nouvelles accusations portées contre son conjoint

Deux nouvelles accusations sont portées contre Brandon McIntyre, l’homme qui aurait commis le septième féminicide au Québec en autant de semaines.

Depuis la mort de sa conjointe, Rebekah Harry, qui a succombé à ses blessures quelques jours après avoir été rouée de coups, M. McIntyre fait désormais face à des accusations de meurtre.

Une autre accusation de voies de faits sur une deuxième présumée victime a également été déposée vendredi matin au Palais de justice de Montréal.

« Monsieur fait l’objet de deux chefs d’accusations distincts à la nouvelle dénonciation ce matin, c’est-à-dire un chef de meurtre non prémédité et également un chef de voies de faits simples envers une tierce personne », a résumé son avocat, Me Kaven Morasse.

L’avocat n’a pas voulu préciser le lien qui unissait son client à la deuxième victime, que la cour interdit de nommer.

Le dossier reviendra devant les tribunaux le 21 avril.

« D’ici là, on s’attend à recevoir une divulgation de la preuve plus substantielle, on va prendre le temps d’analyser le tout pour être en mesure de prendre position lors de la prochaine audience », explique Me Morasse.

Devant les journalistes, ce dernier a tenu à rappeler que son client est « présumé innocent » et a affirmé que celui-ci est « bouleversé et très ébranlé par l’ensemble des événements ».