Meurtre de Jaël Cantin: il y avait des tensions dans le couple, dit la Couronne

La nuit du meurtre de Jaël Cantin, survenu le 16 janvier 2020 à Mascouche, certains de ses six enfants ont été réveillés par la querelle qui a éclaté entre la victime et son conjoint Benoît Cardinal, a soutenu la Couronne à l’ouverture du procès de l’homme de 34 ans.

Dans son exposé introductif livré jeudi au palais de justice de Joliette, Me Caroline Buist a fait valoir que la preuve démontrera que le meurtre « avait été planifié et prémédité ». Benoît Cardinal a enregistré un plaidoyer de non-culpabilité.

Jaël Cantin, 33 ans, est décédée d’un traumatisme à la tête causé par un objet contondant, a soutenu la poursuite. Le couple avait six enfants âgés de 9 mois à 11 ans au moment du drame.

« L’état des mains de Benoît Cardinal après le meurtre, ses blessures, les taches de sang sur ses vêtements […] suggèrent qu’il était à proximité de la victime quand elle se faisait frapper », a argué Me Buist.

Au cours du procès qui devrait durer plusieurs semaines, la Couronne fera entendre 35 témoins, dont 5 mineurs.

Selon le résumé de la preuve présenté par la Couronne, Benoît Cardinal a quitté son emploi dans un centre jeunesse de Laval six jours avant le meurtre. L’homme avait des soucis financiers et vivait des tensions dans son couple, a avancé Me Buist. « Il a tenu des propos inquiétants, parfois même suicidaires. »

Quelques jours avant le meurtre, l’accusé a eu une « discussion révélatrice » avec une adolescente de 16 ans avec qui il entretenait un « précieux lien de confiance », a poursuivi Me Buist.

Procès devant jury

Le procès, présidé par la juge Johanne St-Gelais de la Cour supérieure, se tient devant un jury. En raison de la pandémie, la juge St-Gelais a décidé que 14 jurés entendront l’affaire. Par la suite, 12 jurés seront choisis au hasard pour rendre un verdict.

« Gardez l’esprit ouvert, ne tirez pas de conclusion hâtive », a dit la juge St-Gelais à l’intention du jury. « Suivez le procès sans préjugés ni sympathie. »

D’autres détails suivront.