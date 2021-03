Quatre rapports de la VG à Ottawa

La vérificatrice générale (VG) Karen Hogan dépose à la Chambre des communes pas moins de quatre rapports. Trois d’entre eux sont liés à la pandémie de COVID-19. Les deux premiers scruteront la mise en place et l’efficacité réelle de la Prestation canadienne d’urgence et de la Subvention salariale d’urgence du Canada. Le troisième audit de la VG se penchera sur le niveau de préparation de l’Agence de la santé publique du Canada par rapport à la crise sanitaire et sur les moyens qui ont été mis en place par Ottawa pour surveiller ses frontières et imposer la quarantaine.

Le dernier rapport de la VG est consacré au plan Investir dans le Canada, géré par Infrastructures Canada, et par lequel seraient investis « plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans en vue d’offrir un financement prévisible et durable pour des projets qui permettront de créer des collectivités modernes, résilientes et vertes pour les Canadiens ».