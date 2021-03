La COVID-19 frappe-t-elle le CH?

La Ligue nationale de hockey, qui a confirmé lundi soir que le match entre le Canadien de Montréal et les Oilers d’Edmonton était reporté en raison d’inquiétudes au sujet de la COVID-19, devrait donner davantage de détails sur la situation, aujourd’hui.

Avant la rencontre de lundi, le Canadien a annoncé que les noms des attaquants finlandais Joel Armia et Jesperi Kotkaniemi avaient été inscrits sur la liste de la LNH liée au protocole de la COVID-19. Les deux joueurs ne sont pas nécessairement infectés, et on ne sait pas combien de temps ils devront être tenus à l’écart du jeu.

Le Tricolore doit en théorie affronter Edmonton deux autres fois cette semaine, mercredi et vendredi.