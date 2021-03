Se cacher d’un ex-conjoint remis en liberté

Les vies de six femmes ont été emportées dans la violence depuis le début de l’année 2021. Le 5 février, le corps inanimé d’Elisapee Angma, 44 ans, a été retrouvé à Kuujjuaq. Son ex-conjoint violent, qui avait été libéré sous caution deux semaines plus tôt, s’est enlevé la vie peu après. Le 21 février, Marly Édouard était assassinée d’une balle à la tête à Laval. La femme de 32 ans, qui se serait retrouvée dans un triangle amoureux, avait appelé le 911 deux jours plus tôt, disant avoir reçu des menaces de mort. Le 23 février, Nancy Roy, 44 ans, était poignardée dans son logement de Saint-Hyacinthe. Son ex-conjoint a été accusé de meurtre non prémédité. Le 2 mars, l’horreur frappait à nouveau, cette fois à Sainte-Sophie. Myriam Dallaire, 28 ans, et sa mère, Sylvie Bisson, 60 ans, perdaient toutes les deux la vie aux mains de l’ex-conjoint de Myriam, accusé de meurtres non prémédités. Puis, vendredi, Nadège Jolicoeur était retrouvée poignardée. La femme de 40 ans et son conjoint ont succombé à des blessures à l’arme blanche infligées au haut du corps. Les enquêteurs soupçonnent un meurtre suivi d’un suicide.

Cette fin de semaine encore, Montréal a été secoué par un cas de violence contre une femme. Une dame de 29 ans a été retrouvée samedi dans un état critique après avoir été rouée de coups par son conjoint. Ce dernier a été arrêté et accusé de voie de faits et de non-respect de conditions. Dimanche, la victime demeurait encore entre la vie et la mort.