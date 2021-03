Des centaines de personnes marchent à Montréal contre le racisme anti-asiatique

Près de 1000 personnes se sont rassemblées au centre-ville de Montréal pour dénoncer le racisme anti-asiatique. La marche, à l’initiative du Groupe d’entraide contre le racisme envers les Asiatiques du Québec et de l’organisme Chinois progressistes du Québec, a attiré plusieurs personnalités politiques qui ont dénoncé d’une seule voix la montée des crimes haineux envers les Asiatiques depuis le début de la pandémie.

La tuerie d’Atlanta qui a fait huit morts, dont six femmes d’origine asiatique, la semaine dernière est la « goutte qui a fait déborder le vase » pour Walter Chyan Tom, l’un des participants à la marche. Après les discours des organisatrices, la marche s’est dirigée vers le quartier chinois, où une veillée était organisée plus tard en après-midi, cette fois par des groupes de défense des travailleuses du sexe.

« La pandémie a mis en lumière ce racisme que les communautés asiatiques subissent depuis longtemps. Et la violence augmente encore, comme on l’a vu à Atlanta », a affirmé Julie Tran, l’une des organisatrices. Selon elle, les stéréotypes des « Asiatiques discrets » et une certaine crainte d’être stigmatisés ont freiné les dénonciations de la part des membres de la communauté. Au micro devant la foule, elle a dénoncé ces manières de percevoir la communauté comme « un bon peuple qui ne crée pas de trouble » et les clichés sur les femmes en particulier, comme le fait qu’elles soient « toutes petites comme des poupées geishas ». « C’est ce fétichisme et cette sexualisation du corps des Asiatiques qui a tué six femmes à Atlanta », a dit Mme Tran. Elle dit recevoir des témoignages dans son groupe d’entraide tous les jours à propos d’insultes et de comportements racistes.

À ses côtés, la conseillère de la Ville de Montréal Cathy Wong a aussi affirmé que cette marche est « un devoir d’histoire ». Rappelant les politiques migratoires racistes au Canada comme aux États-Unis, elle a replacé les crimes haineux dans un contexte historique de racisme anti-asiatique, y compris de la part de l’État. Malgré tout, « nous nous tenons encore debout », a-t-elle dit sous les applaudissements.

Benoit Charette, le ministre responsable de la Lutte contre le racisme, était également sur place et a reconnu que le racisme anti-asiatique était « en recrudescence ». « Toutes les formes de racisme sont préoccupantes », a-t-il ajouté en entrevue, peu après qu’un manifestant eut tenté de lui faire reconnaître que le racisme est « systémique ». Son gouvernement refuse d’utiliser ce terme.

Bochra Manaï, première commissaire à la lutte contre le racisme à Montréal, a quant à elle insisté sur cet aspect « systémique ». Elle a aussi incité à signaler tout geste de ce genre à la police : « On ne doit céder en rien face à l’atteinte à la dignité. »

