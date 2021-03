Quoi surveiller cette fin de semaine?

Vigile pour les victimes d’Atlanta

Une vigile aura lieu dimanche après-midi dans le quartier chinois de Montréal pour commémorer les huit victimes des tueries qui ont eu lieu mardi dans trois salons de massage à Atlanta. Les femmes décédées étaient principalement des Asiatiques.

L’événement est organisé par l’organisme Stella, et permettra « d’écouter ce que les travailleuses du sexe asiatiques ont à dire sur les impacts néfastes des campagnes et politiques anti-traite humaine et anti-travail du sexe. »