​Infirmières congédiées à Joliette: les manoeuvres syndicales dénoncées de toute part

« C’est tellement ridicule » : la femme atikamekw qui a donné la formation en sécurisation culturelle aux deux infirmières congédiées du CLSC de Joliette a dénoncé vendredi les manœuvres du Syndicat interprofessionnel de Lanaudière, qui juge que les employées ont fait les frais de la formation qu’elles sont suivies, puis d’un « congédiement politique ».

Le ministre de la Santé et l’Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador (APNQL) se sont aussi rangés derrière la décision du CISSS de Lanaudière, qui a attesté que « les processus » de l’enquête ayant mené au congédiement de deux infirmières « ont été respectés », contrairement à ce qu’allègue le syndicat.

En entrevue au Devoir vendredi matin, le président du syndicat, Stéphane Cormier, a affirmé que les infirmières n’avaient pas voulu se moquer de Jocelyne Ottawa, mais qu’elles avaient plutôt tenté d’appliquer ce qu’elles avaient appris lors de la formation en sécurisation culturelle.

Le Devoir a ensuite discuté avec Sylvie Roy. Cette femme atikamekw, qui vit à Obedjiwan, a donné la conférence de trois heures à laquelle les deux employées ont assisté. Elle s’est dite abasourdie par les commentaires formulés par M. Cormier.

« Je ne sais pas comment y réagir, autrement qu’en riant. C’est tellement ridicule, c’est tellement absurde. C’est vouloir mettre la faute sur l’autre pour éviter de reconnaître que son comportement a été inadéquat et inacceptable, infantilisant », a-t-elle déclaré. « En aucun moment [dans la formation] il n’a été question de chanter, de chant. Ce que j’ai pu dire, c’est : intéressez-vous à la culture, intéressez-vous à eux, cherchez à les connaître davantage », a-t-elle assuré.

Les infirmières tentaient de « créer un lien », selon le syndicat

Or c’est précisément ce que les infirmières tentaient de faire, a affirmé le président du syndicat. « Il faut regarder le contexte : on a de la formation pour être capable d’agir avec la communauté atikamekw et dans cette formation, on demande aux infirmières de créer des liens, de poser des questions sur leur culture, de se montrer intéressés et d’essayer de créer des ponts », a souligné Stéphane Cormier.

« Quand l’infirmière a demandé à la patiente si elle connaissait une chanson en atikamekw, elle essayait de créer un lien avec la patiente, loin d’elle l’idée de vouloir rire de la patiente. »

Selon lui, l’infirmière qui a proposé d’appeler Mme Ottawa « Joyce » n’a en aucun temps voulu faire référence à Joyce Echaquan, qui est décédée à l’hôpital de Joliette après avoir subi des insultes racistes de la part du personnel. « Les deux infirmières l’ont appelé Mme Ottawa tout le long du soin, mais quand elle a vu qu’elle s’appelait Jocelyne, pour essayer de créer un lien, parce que c’est une dame de peu de mots, elles lui a demandé si dans sa réserve et dans sa famille on l’appelait Joyce. Jamais elle n’a voulu faire de lien avec Joyce Echaquan. »

Le président n’a pas nié que cela était « malhabile » et il a assuré que l’infirmière avait compris son erreur. « Elle comprend aujourd’hui le lien que madame a pu faire, et on comprend comment elle a pu se sentir. Tout le monde regrette [ce qui s’est passé], mais ça n’a jamais été le but de l’infirmière [d' insulter Mme Ottawa], jamais en 100 ans. »

Sylvie Roy s’explique mal l’interprétation de sa formation que fait le syndicat. « Je suis très à l’aise avec le contenu », a affirmé celle qui donne ce genre de conférence depuis 2014. Dans sa présentation, elle aborde les traumatismes des pensionnats ou de la Rafle des années 60, explique les tenants et aboutissants de la Loi sur les Indiens, puis définit la sécurisation culturelle. « Au début, quand je me présente, j’indique que les gens me désignent aussi par le nom Tcotcitc OTANisa », a-t-elle affirmé. Peut-être est-ce là la raison pour laquelle les infirmières ont cru bon avoir recours à un surnom ? « Il faut vraiment chercher profondément pour avoir pensé que ça suggérait de surnommer Jocelyne Joyce », a-t-elle lâché.

M. Cormier a par ailleurs assuré que jamais les infirmières n’avaient menacé Mme Ottawa de lui voler ses données personnelles. Selon la version que les infirmières lui ont donnée, le cellulaire de la patiente serait tombé par terre lorsque Mme Ottawa s’est relevée à la fin du soin et l’infirmière l’aurait ramassé en lui disant qu’elle allait lui donner lorsqu’elle serait solide sur ses pieds. Mme Ottawa avait plutôt affirmé qu’une infirmière avait ricané « d’un rire sarcastique » en disant vouloir voler ses données.

« On reste solidaires », dit le chef Picard

En point de presse, le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, a dit s’en tenir aux versions fournies par Mme Ottawa et les représentants politiques de Manawan. « On a vu ça trop souvent dans le passé », a-t-il dit en anglais. « La réaction du syndicat ne nous surprend pas, on l’a déjà vue. C’est l’attitude facile : semer le doute dès que des Autochtones dénoncent des situations publiquement. On a vu la même chose après les événements de Val-d’Or », a-t-il rappelé. « On reste solidaires. »

À ses côtés, le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, s’est défendu d’avoir commandé le congédiement des infirmières. « Il y a une enquête qui a été conduite par le CISSS […] et à la lumière de l’enquête, c’est la décision qui a été prise », a déclaré l’ex-policier. Son collègue et ministre de la Santé, Christian Dubé, a lui aussi assuré qu’il n’y a eu « aucune intervention politique » dans cette affaire.

Le syndicat, qui entend contester le congédiement, demande une enquête publique pour faire la lumière sur ces événements. « Pour ce cas bien précis, pour l’instant, on n’est pas rendus là », a cependant répondu le ministre Lafrenière.

En milieu d’après-midi, le CISSS de Lanaudière a publié un communiqué de presse dans lequel sa présidente-directrice générale par intérim, Caroline Barbir, assure avoir mené une enquête dans les règles de l’art. « Après avoir recueilli les témoignages nécessaires dans le cadre d’une enquête de cette nature, nous avions suffisamment d’éléments en main pour justifier un manquement au code d’éthique de l’établissement et au code d’éthique et de déontologie de la profession », a-t-elle déclaré.

« Je tiens à rassurer ceux qui pourraient en douter que les processus de l’enquête ont été respectés. Je comprends l’onde de choc que cela peut créer et nous serons à l’écoute des membres du personnel qui ressentent le besoin d’en parler », a-t-elle assuré. Elle a ensuite réitéré « l’importance de revenir à la base de ce qui doit guider le lien thérapeutique entre un professionnel de la santé et son patient – la confiance, le respect et la dignité. »