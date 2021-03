Mort de Joyce Echaquan: l’ex-cheffe des urgences de l’hôpital de Joliette se confie

L’ex-cheffe des urgences de l’hôpital de Joliette, qui a démissionné quelques mois après le décès de Joyce Echaquan, estime avoir été « trahie » dans toute cette histoire : par ses employées qui lui ont menti d’abord, puis par la direction du CISSS de Lanaudière, qui ne l’aurait pas soutenue au travers de la crise.

« J’ai été laissée à moi-même », confie Josée Roch au Devoir. Deux mois après son départ de l’hôpital de Joliette, elle tient à donner sa version des faits. Elle n’est pas partie en raison de la mort de Mme Echaquan, qui a subi les insultes de membres du personnel dont elle avait la responsabilité. Elle est plutôt partie parce que le CISSS ne lui en a pas laissé le choix.

« Je pensais vraiment finir ma carrière au CISSS de Lanaudière, dit-elle. Je ne serais peut-être pas partie si j’avais eu des gens derrière moi pour m’aider et si j’avais été appuyée dans toute cette histoire-là. »

Josée Roch, qui travaille désormais à Montréal-Nord, juge qu’elle a été condamnée d’avance par ses supérieurs. Elle en veut au CISSS, qu’elle continue néanmoins de présenter comme « une bonne organisation ». Or, elle se désole du fait que dans le tourbillon qui a suivi la mise au jour de la mort de Joyce Echaquan, l’équipe de crise n’a pas été déployée, « pour que je ne sois pas toute seule ».

« J’ai été laissée à moi-même, déplore-t-elle. C’est tout moi qui portais ce fardeau-là. Si j’avais su, est-ce que j’aurais pu faire mieux ? Oui… si j’avais su. Mais je n’ai pas su. »

Des jours éprouvants

Mme Roch admet avoir été informée d’événements troublants le 28 septembre. « Je suis allée rencontrer les personnes, qui m’ont juré qu’elles n’avaient rien dit et rien fait. Quand j’ai vu la vidéo, je me suis sentie trahie, laisse-t-elle tomber. Moi, l’histoire [de Mme Echaquan], je l’ai vue comme tout le monde, aux nouvelles à 8 h 30. Et je me suis effondrée par terre. Je ne pouvais pas croire que deux de mes employées avaient fait ça. »

Les jours suivant la mort de Joyce Echaquan ont été éprouvants pour ses employés, nombreux à être interrogés par la Sûreté du Québec (SQ) en marge de leurs tâches quotidiennes. « L’aide aux employés, c’est moi qui l’ai fait demander. On avait des employés en crise, qui se faisaient rencontrer par la SQ », relate-t-elle. En entretien, elle souligne qu’elle tient à ce que ce texte précise que le personnel de l’hôpital de Joliette est « extraordinaire ». Elle ajoute cependant qu’elle a elle-même recommandé le renvoi de l’infirmière impliquée dans les événements.

« Ses amies, ses collègues de travail [de l’infirmière impliquée] ont toutes été aussi surprises que moi. Ç’a été un choc dans l’équipe. Et quand on l’entend, ça fait encore plus mal. Ça donne froid dans le dos », dit-elle.

Si j’avais su, est-ce que j’aurais pu faire mieux ? Oui… si j’avais su. Mais je n’ai pas su.

Josée Roch tient aussi à « mettre au clair » le fait qu’elle n’est pas partie de l’organisation parce qu’elle estimait avoir quelque chose à se reprocher. « J’ai manqué de soutien », affirme-t-elle. Quand elle a été rencontrée par la direction, elle dit avoir senti que si elle ne partait pas, elle serait mise à pied. Son transfert vers un nouveau poste, aux soins intensifs, a d’ailleurs été repoussé à la suite de la mort de Mme Echaquan, fait-elle remarquer.

« Il n’y a pas une cheffe qui veut vivre ça dans sa vie. Je crois que j’ai donné tout ce que je pouvais à l’équipe », dit-elle.

Racisme et discrimination

En 2019, Josée Roch faisait partie des sept personnes qui ont participé à une première formation en sécurisation culturelle donnée au personnel de l’hôpital de Joliette. « Je l’ai suivie, c’était très intéressant. Avant d’être à Joliette, je n’avais pas de connaissances sur les Atikamekw. Et ce sont des gens qui ne se plaignent jamais », remarque-t-elle.

Pour cela, peut-être, elle dit n’avoir jamais été informée de problématiques de racisme au sein de son organisation. Personne ne lui a fait part, non plus, les conclusions de la commission Viens, qui s’est longuement attardée aux problèmes de discrimination et de racisme à l’hôpital de Joliette.

Dans le contexte, Mme Roch se réjouit de voir que davantage de formation est désormais donnée aux employés du système de santé. Mais « je ne pense pas que ça devrait être juste à Joliette qu’il y a de la formation, précise-t-elle. Ça en prendrait partout. »