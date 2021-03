Des points de presse de Québec et Ottawa

Le premier ministre canadien Justin Trudeau prendra la parole cet avant-midi au sujet de la pandémie, fidèle à ses habitudes du vendredi. On s’attend à ce que l’avancement de la campagne de vaccination soit abordé, au moment où les États-Unis feraient un « prêt » de 1,5 million de doses qui ne peuvent pas encore y servir.

Au Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, fera une annonce sur l’offre de vaccination en direct des installations de l’entreprise CAE, en présence de son président et chef de la direction, Marc Parent. Le journal Métro a révélé il y a deux semaines que CAE avait montré son intérêt à travailler avec le gouvernement « vers un objectif commun, soit que le plus grand nombre de Québécois soient vaccinés le plus rapidement possible ».