Déportation imminente pour le migrant détenu qui a fait une grève de la faim en février

L’homme d’origine latino-américain qui a entamé une grève de la faim à la mi-février au Centre de surveillance de l’immigration (CSI) de Laval fait face à un avis d’expulsion vers son pays d’origine. L’homme de 38 ans a été le premier détenu déclaré positif à la COVID-19 au centre le 15 février. Il est actuellement en attente du résultat d’un test de COVID-19 effectué ce matin. S’il est déclaré négatif, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pourrait procéder à son expulsion du pays demain matin.

« Les voies légales sont malheureusement épuisées », déplore Tanya Rowell Katzemba, porte-parole de l’organisme Solidarité sans frontières. « On est choqué d’avoir appris l’intention de l’ASFC de procéder à son expulsion avec seulement quelques jours d’anticipation. Nous pensions demander une autre audience de révision de détention, mais tout à coup nous avons reçu la nouvelle. On ne comprend pas l’urgence », signale-t-elle.

Rejoint par téléphone, le détenu indique au Devoir avoir été informé le 11 mars de son expulsion prévue le 16 mars. Il affirme qu’il présente toujours des symptômes de la COVID-19 et confirme être en attente du résultat d’un test effectué ce matin. « J’ai encore des maux de tête fréquents, mal aux yeux et de la difficulté à respirer, notamment lorsque je dors », dit l’homme qui demande d’être identifié sous le pseudonyme Marlon, craignant d’être en danger si la nouvelle de son retour au bercail se fait publique. « On ne m’a pas donné de médicament, moi et les autres détenus qui ont été infectés avons été simplement mis en isolement pendant 14 jours dans des conditions déplorables. »

Dans un article publié en novembre dernier, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) se disait soucieuse de trouver des manières de libérer ses détenus à la première occasion possible, pressée par le risque de contamination à la COVID-19.

« On aimerait que le Canada respecte ses engagements envers le public pour garder tout le monde en santé et en sécurité. C’est déplorable que dans le contexte actuel de pandémie, on continue de renvoyer des personnes qui ont fui leur pays en raison de la violence, c’est complètement inhumain », renchérit Mme Rowell Katzemba. « Ils vont mettre Marlon dans un avion avec d’autres personnes même s’il a encore des symptômes de COVID-19, cela va à l’encontre des consignes de la santé publique », soutient-elle.

Marlon a été le premier de plusieurs détenu.e.s à avoir été déclaré positif à la COVID-19 la mi-février, et le premier à avoir entamé une grève de la faim de onze jours, la journée où il a reçu son diagnostic, pour dénoncer les conditions de détention des migrants, propices à la propagation du virus parmi les détenus et le personnel. « Il y a une grande rotation de personnel qui vient de l’extérieur et nous sommes souvent en contact avec eux, alors j’ai fini par attraper la COVID-19 », soutient-il. Sept autres détenu.e.s l’ont suivi, ayant entamé une grève de la faim pendant cinq jours afin d’exiger leur libération immédiate.

S’il est expulsé du pays demain, l’homme de 38 ans sera séparé de sa femme et de son enfant de 19 ans, qui ont acquis le statut de demandeur d’asile après la détention du père de famille en novembre 2020. La famille qui ne possédait pas d’identification légale au moment de l’arrestation, a quitté son pays en novembre 2019 pour se rendre au Mexique, puis au Canada, afin de fuir la violence et les menaces proférées à son endroit. « Plusieurs membres de ma parenté ont été tués et nous avons reçu des menaces, alors nous avons décidé de fuir le pays, souhaitant commencer une nouvelle vie au Canada », affirme Marlon.

Au moment de la publication de cet article, Le Devoir était en attente des réponses de la part de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), du Centre de surveillance de l’immigration (CSI) et de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).