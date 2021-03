Le parascolaire recommence

Les élèves le réclamaient, et voilà qu’il sera possible dès aujourd’hui pour tous les jeunes d’un même groupe-classe de pratiquer des activités parascolaires et de faire des sorties éducatives. La nouvelle mesure a été annoncée par le premier ministre, François Legault, la semaine dernière afin d’améliorer la santé mentale des écoliers en cette période de confinement rendue nécessaire par la pandémie mondiale de COVID-19. Des activités sportives pourront être organisées, à condition qu’il soit possible de respecter les consignes sanitaires de base, ce qui exclut d’emblée les sports d’équipe comme le hockey.