Quoi retenir de la fin de semaine?

Changement d’heure

Dans la nuit de samedi à dimanche, le Québec est repassé à l’heure d’été. Beaucoup s’en réjouissent, les sondages montrant que la majorité des gens préfèrent avoir plus de lumière du jour le soir que le matin et préféreraient donc rester à l’heure d’été. Cependant, le retour des beaux jours s’accompagne cette année d’une contrainte: le respect du couvre-feu.

La mesure, selon les derniers sondages, obtient toujours le soutien de 70% des Québécois. Mais lorsque ce couvre-feu obligera les gens à rester chez eux alors qu’il fait encore jour, il ira à l’encontre du comportement naturel de cet être diurne qu’est l’humain et risquera d’emporter de moins en moins l’adhésion. Et l’on verra alors de plus en plus de contrevenants, selon des spécialistes.