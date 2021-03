Des proches et des travailleurs de la santé commémorent les victimes de la COVID-19

Josée Thiboutot et Sandra Dubuc avaient toutes deux apporté des photos de leur père à la cérémonie de commémoration des victimes de la COVID-19. Elles se sont retrouvées à deux mètres l’une de l’autre, devant l’hôtel du Parlement, le poids de la pandémie dans leurs mains.

Ils sont partis trop vite, trop subitement, trop injustement. Ils sont partis trop seuls. « C’est un honneur pour moi de l’emmener ici », a dit Josée Thiboutot, la voix tremblante, les mains serrées sur une image de son père. « Clément Thiboutot, 1944-2021. »

À côté d’elle, Sandra Dubuc a laissé couler ses larmes. « Il était un très bon papa… Je n’ai pas pu le voir. Il est décédé trop vite », a-t-elle lâché. Elle tenait une photo de son père. « Guy Dubuc, 1938-2020. »

Le temps était gris et la pandémie forçait la dispersion des quelques dizaines de personnes venues assister à la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19. Ils sont 10 518 Québécois à avoir été arrachés à leurs proches depuis que l’Organisation mondiale de la santé a décrété l’état de pandémie, le 11 mars 2020.

Josée Thiboutot a perdu son père le mois dernier. Pendant la première vague, il observait, à la télévision, les camions de la morgue stationnés derrière les hôpitaux. « Il disait : “Oh mon Dieu, le container, j’espère qu’ils vont le peinturer un peu, l’extérieur” », se rappelle sa fille.

Lors de la deuxième vague, son père a été emmené dans un camion blanc. « Il est parti, on est sortis avec des sacs à poubelle, il s’est ramassé dans un container. Mon père a 75 ans, il a travaillé toute sa vie, c’est un entrepreneur et il finit comme ça », a-t-elle raconté, désolée. « Pourquoi je viens ici ? […] C’est pour dire que mon père a existé », a-t-elle dit.

Dans cette année de deuils étranges, sa famille et elle ont pu être présentes au dernier souffle de M. Thiboutot. « On a pu être là deux heures, à deux mètres de mon père », a-t-elle précisé. Les au revoir devaient respecter le protocole. La douleur, elle, doit encore être apprivoisée.

« C’était trop vite »

Sandra Dubuc, elle-même préposée aux bénéficiaires, n’a pas pu voir son père. Elle le croyait hospitalisé pour deux semaines. « On ne savait pas, c’était trop vite, c’était la première vague, se rappelle-t-elle. Un soir, j’ai eu un appel : “Votre père est décédé”. […] Moi et mon frère, on n’a pas pu voir notre père. »

La femme, elle-même préposée aux bénéficiaires, a dit être rongée par la culpabilité. « De ne pas l’avoir vu, de ne pas avoir pris soin de lui, a-t-elle dit. Il a été bon pour nous toute notre vie, et je n’ai même pas été là. Ça, ça me fait mal. J’ai beau me dire qu’il est bien en ce moment, j’aurais voulu être là. » Son père est parti le 12 mai, le même jour que la chanteuse Renée Claude. « Viens faire un tour chez moi, a-t-elle chanté. Il est peut-être avec elle ! »

Des équipes médicales qui ont pris soin de son père, Josée Thiboutot a gardé des souvenirs émus. « C’est extraordinaire ce qu’ils ont fait pour [lui]. On s’est parlé avant qu’ils le plongent dans un coma et il était bien. Ils le crémaient, ils l’avaient rasé », a-t-elle raconté.

Devant elle, plus près du parlement, des élus, des proches aidants et des employés du réseau de la santé ont déposé des roses blanches au pied d’une couronne. « Je me souviens », pouvait-on lire sur celle-ci. « On a perdu des grands-mamans, des grands-papas, des pères, des mères, des frères, des sœurs, des amis », a déclaré le premier ministre, François Legault.

Des deuils en série

Théthé Kalanga-Mutshiaudi, préposée aux bénéficiaires au CHSLD Jeffrey Hale, a laissé couler ses larmes. « Je n’ai pas eu le temps de les accompagner comme il faut. Mais aujourd’hui, je suis venue [pleurer], boucler la boucle et avancer avec la vie, a-t-elle affirmé. Et je leur demande, à eux, de me donner des forces pour que je puisse continuer de m’occuper de ceux qui sont restés. »

« Eux », ce sont les patients qu’elle a vus partir. Au plus fort de la première vague, « dans mon groupe à moi, je les ai tous perdus », a-t-elle raconté. « J’ai du mal à vous dire combien sont morts, mais je les ai tous perdus. »

Elle se désole d’avoir vu autant de patients partir « sans préavis, sans délai ». Elle se console dans l’amour qu’elle a pour son métier. « Si vous saviez le bonheur que ces gens-là nous procurent au quotidien. [La pandémie], ça m’a encore plus renforcée et ça a ajouté de l’amour pour ceux qui sont encore là. […] Que la terre de nos ancêtres leur soit douce », a-t-elle dit en regardant vers le ciel.

Nicolas Parisé Martel était lui aussi venu chercher une sorte de réconfort dans la cérémonie. D’octobre à février, cet éducateur spécialisé a été « délesté » : contraint de quitter les adultes ayant des problèmes de santé mentale — qu’il traite habituellement — pour se plonger dans le travail en CHSLD. Il s’est vite retrouvé auprès de patients mourants, tenant une tablette électronique pour que des familles puissent faire leurs adieux.

« En décembre, en janvier, [le CHSLD où il travaille] était complètement plein, et c’étaient trois ou quatre décès par jour », a-t-il rappelé. « C’est comme enchaîner des deuils, enchaîner des moments qui sont difficiles à oublier. » Ça a été « difficile, mais en même temps, très enrichissant », a-t-il dit. « C’est une expérience qui marque beaucoup. »

Le jeune éducateur spécialisé est demeuré marqué par l’expérience qu’il a traversée, avec ses collègues, solidaires, « tous “pognés” dans le même bateau ». « C’était pas mal juste entre nous qu’on pouvait se comprendre », a-t-il souligné. Devant le parlement, une fleur à la boutonnière, le préposé aux bénéficiaires Gabriel Truchon était venu saluer le travail de ses collègues. « Nous, on est toujours en soins avec [les patients], on est toujours là avec eux. On est privilégiés là-dessus, de pouvoir les accompagner vers la mort », a-t-il dit.

En discutant avec Le Devoir, Nicolas Parisé Martel a rappelé que le premier ministre avait déclaré aux Québécois qu’on construisait l’avion pendant qu’on volait. Il a dit avoir vécu son expérience en CHSLD de la même façon. À toute vitesse, sans savoir ce qui l’attendait, et avec l’appui des familles comme carburant. « Ils nous ont écrit des lettres, envoyé des bouquets de fleurs, ils nous disaient qu’on était des anges. Ça, ça faisait du bien. »

